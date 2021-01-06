الألومنيوم في مواجهة نادي قنا بالقسم الثاني

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


يواجه فريق الألومنيوم، بقيادة حسين عبد اللطيف،  نظيره فريق نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم،  في الثانية والنصف من عصر السبت ضمن مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني .

تلقي المباراة اهتمام كبير لدي جماهير الناديين، لاسيما ويعد "ديربي"خاص يجمع الفريقين فضلا عن أهمية اللقاء لدي كل فريق.

يدخل الألومنيوم اللقاء وله13 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول المجموعة الاولي بدوري القسم الثاني، ويسعي لتحقيق الفوز وضمان استمراره بمقدمة جدول المجموعة، والخوف نحو صدارة المجموعة.

فيما يدخل فريق نادي قنا اللقاء وله8 نقاط يحتل بها المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المجموعة، ويأمل الفريق القنائي في تحقيق الفوز وتحسين ترتيبه بجدول المجموعة .

يذكر أن الفريقين التقيا وديا قبل انطلاق الموسم الجديد وانتهي اللقاء بفوز الألومنيوم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الألومنيوم.

ترتيب المجموعة الأولي 

1_الشرقية للدخان 16 نقطة
2_المنيا 14 نقطة
3_الألومنيوم 13 نقطة
4_الفيوم 13 نقطة
5_الإعلاميين 12 نقطة
6_سوهاج 11 نقطة
7_ديروط 10 نقاط
8_بني سويف 10 نقاط
9_شبان قنا10 نقاط
10_بترول أسيوط 10 نقاط
11_نادي قنا 8 نقاط
12_شباب سمسطا 7 نقاط
13_كيما أسوان 6 نقاط
14_تليفونات بني سويف 5 نقاط
15_نادي طهطا 5 نقاط
16_اسمنت أسيوط 3 نقاط

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