عاجل

7 أرقام واحصائيات للترسانة وجمهورية شبين في المواجهه نارية رأفت أمين يستضيف نادي الترسانة يوم الجمعة الساعة الثانية والنصف عصراً، مواجهه ساخنه بين فريق الترسانة بقيادة علاء نوح مع فريق جمهورية شبي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
رأفت أمين

يستضيف فريق الترسانة نظيرة جمهورية شبين، في الثانية والنصف من عصر الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن للمجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني.

يوم الجمعة الساعة الثانية والنصف عصراً، مواجهه ساخنه بين فريق الترسانة بقيادة علاء نوح مع فريق جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان في الجولة الثامنة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة بدورى القسم الثاني، في مباراة مهمة للفريقين من
أجل حصاد الثلاث نقاط
حيث يأمل فريق جمهورية شبين مواصلة الانتصارات بينما يسعى فريق الترسانة إلى الفوز بعد الهزيمة في مباراتين أمام منتخب السويس
والداخلية والتعادل مع زد
ويقدم الفجر الرياضي أرقام واحصائيات الفريقان قبل اللقاء المرتقب
1- أرقام فريق الترسانة
يدخل فريق الترسانة اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 7نقاط حقق الفوز في مباراة على فريق طنطا بهدف لمثله وتعادل في 4 مباريات مع فريق السكة الحديد
بهدفين لكلا منهم وتعادل في مباراتين بهدف لمثله مع فريق المريخ وزد وتعادل سلبى مع فريق بتروجت وتلقى الهزيمة بهدف في مباراتين من منتخب السويس والداخلية
سجل لاعبيه 5 اهداف وسكتت شباكه 6 اهداف
2- هدافي السكة الحديد
سجل لاعبيه 5 اهداف
1- إيهاب فؤاد هدفين في السكة وطنطا
2- محمد مصطفى لالا في السكة
3- أحمد عارف توتى هدف في زد
4- أحمد العش هدف من ضربه جزاء في المريخ
3- الجهاز الفني الترسانة
علاء نوح مدير فني، محمد أبو زيد مدرب عام على رشدى مدرب،احمد فوزى مدرب حراس مرمى، محمد فؤاد مدير كرة وحسين امين مخطط أحمال
4- أرقام فريق جمهورية شبين
يدخل فريق شبين اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين على كوكاكولا
بهدفين مقابل هدف وعلى السكة بهدف وتعادل في مباراة مع القناة بهدف لمثله وتلقى الهزيمة في أربعة مباريات من النصر برباعية مقابل هدف ومن فريق سرس الليان بورتو والنجوم بهدف سجل لاعبيه 5 أهداف مقابل 9 أهداف في مرماه
5- هدافي فريق جمهورية شبين
سجل لاعبيه 5 أهداف هدفين في كوكاكولا وهدف في كلا النصر وهدف والقناة والسكة
1- السيد شعبان في النصر
2- إيهاب ياسر في القناة
3- أكرم عبد ربه ضربه جزاء في كوكاكولا
4-محمود حميد في كوكاكولا
5-السيد شعبان في السكة
6--- الجهاز الفني لجمهورية شبين
ياسر رضوان مدير فني وأحمد جمعه مدرب عام ومحمد بدر مدرب مساعد وعدلى محجوب مدرب حراس مرمى
والدكتور محمد خير طيب والدكتور
أحمد عباس والدكتور صفوت كامل علاج طبيعي ومحمد عبد المنعم مدير ادارى
7- نتائج الجولة السابقة
تلقى فريق الترسانة الهزيمة أمام الداخلية بهدف دون رد بينما فاز فريق جمهورية شبين على فريق السكة الحديد بهدف نظيف.
ترتيب المجموعة
ترتيب المجموعة الثانية
1- بورتو السويس 13 نقطة
2- الداخلية 12 نقطة
3- زد إف سي 12 نقطة
4- بتروجت 11 نقطة
5- منتخب السويس 11 نقطة
6- سرس الليان 11 نقطة
7- المريخ 10 نقاط
8- النصر 8 نقاط
9- الزرقا 8 نقاط
10- النجوم 7 نقاط
11- الترسانة 7 نقاط
12- القناة 7 نقاط
13- ج شبين 7 نقاط
14- كوكاكولا 7 نقاط
15- طنطا 6 نقاط
16- السكة الحديد 4 نقاط

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة الزمالك تصدر بيانًا عاجلًا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعرف على عرض سانت إيتيان الجديد لضم مصطفي محمد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ ساعة و نصف

الأهلي يعرض أخر الحلول على جيرالدو من أجل الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن موقعة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ أقل من ساعتين

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

10:30 م

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

10:00 م

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى