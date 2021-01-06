7 أرقام واحصائيات للترسانة وجمهورية شبين في المواجهه نارية رأفت أمين يستضيف نادي الترسانة يوم الجمعة الساعة الثانية والنصف عصراً، مواجهه ساخنه بين فريق الترسانة بقيادة علاء نوح مع فريق جمهورية شبي

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يستضيف فريق الترسانة نظيرة جمهورية شبين، في الثانية والنصف من عصر الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن للمجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني.



يوم الجمعة الساعة الثانية والنصف عصراً، مواجهه ساخنه بين فريق الترسانة بقيادة علاء نوح مع فريق جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان في الجولة الثامنة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة بدورى القسم الثاني، في مباراة مهمة للفريقين من

أجل حصاد الثلاث نقاط

حيث يأمل فريق جمهورية شبين مواصلة الانتصارات بينما يسعى فريق الترسانة إلى الفوز بعد الهزيمة في مباراتين أمام منتخب السويس

والداخلية والتعادل مع زد

ويقدم الفجر الرياضي أرقام واحصائيات الفريقان قبل اللقاء المرتقب

1- أرقام فريق الترسانة

يدخل فريق الترسانة اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 7نقاط حقق الفوز في مباراة على فريق طنطا بهدف لمثله وتعادل في 4 مباريات مع فريق السكة الحديد

بهدفين لكلا منهم وتعادل في مباراتين بهدف لمثله مع فريق المريخ وزد وتعادل سلبى مع فريق بتروجت وتلقى الهزيمة بهدف في مباراتين من منتخب السويس والداخلية

سجل لاعبيه 5 اهداف وسكتت شباكه 6 اهداف

2- هدافي السكة الحديد

سجل لاعبيه 5 اهداف

1- إيهاب فؤاد هدفين في السكة وطنطا

2- محمد مصطفى لالا في السكة

3- أحمد عارف توتى هدف في زد

4- أحمد العش هدف من ضربه جزاء في المريخ

3- الجهاز الفني الترسانة

علاء نوح مدير فني، محمد أبو زيد مدرب عام على رشدى مدرب،احمد فوزى مدرب حراس مرمى، محمد فؤاد مدير كرة وحسين امين مخطط أحمال

4- أرقام فريق جمهورية شبين

يدخل فريق شبين اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين على كوكاكولا

بهدفين مقابل هدف وعلى السكة بهدف وتعادل في مباراة مع القناة بهدف لمثله وتلقى الهزيمة في أربعة مباريات من النصر برباعية مقابل هدف ومن فريق سرس الليان بورتو والنجوم بهدف سجل لاعبيه 5 أهداف مقابل 9 أهداف في مرماه

5- هدافي فريق جمهورية شبين

سجل لاعبيه 5 أهداف هدفين في كوكاكولا وهدف في كلا النصر وهدف والقناة والسكة

1- السيد شعبان في النصر

2- إيهاب ياسر في القناة

3- أكرم عبد ربه ضربه جزاء في كوكاكولا

4-محمود حميد في كوكاكولا

5-السيد شعبان في السكة

6--- الجهاز الفني لجمهورية شبين

ياسر رضوان مدير فني وأحمد جمعه مدرب عام ومحمد بدر مدرب مساعد وعدلى محجوب مدرب حراس مرمى

والدكتور محمد خير طيب والدكتور

أحمد عباس والدكتور صفوت كامل علاج طبيعي ومحمد عبد المنعم مدير ادارى

7- نتائج الجولة السابقة

تلقى فريق الترسانة الهزيمة أمام الداخلية بهدف دون رد بينما فاز فريق جمهورية شبين على فريق السكة الحديد بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو السويس 13 نقطة

2- الداخلية 12 نقطة

3- زد إف سي 12 نقطة

4- بتروجت 11 نقطة

5- منتخب السويس 11 نقطة

6- سرس الليان 11 نقطة

7- المريخ 10 نقاط

8- النصر 8 نقاط

9- الزرقا 8 نقاط

10- النجوم 7 نقاط

11- الترسانة 7 نقاط

12- القناة 7 نقاط

13- ج شبين 7 نقاط

14- كوكاكولا 7 نقاط

15- طنطا 6 نقاط

16- السكة الحديد 4 نقاط