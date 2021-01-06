نائب بكفرالشيخ يستغيث لتزويد مستشفي الحامول بتانك "أكسجين"

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:50 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
عمرو الشامي
قال النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب "مستقبل وطن" عن دائرة "البرلس - الحامول - بيلا " بمحافظة كفر الشيخ، أنه تقدم بأستغاثة عاجلة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، لطلب تانك أكسجين لمستشفى الحامول المركزي.

وأكد النائب في طلبه العاجل - الذي حصل "الفجر " على نسخة ضوئية منه - أن الأهالي يلتمسون سرعة توفير تانك أكسجين لمستشفي الحامول المركزي والتي يوجد بها قسم كبير لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك حتي لا تتكرر مشكلة نقص الأكسجين كما حدث في عدد من المستشفيات.

وأوضح النائب في طلبه، أن نقص الأكسجين قد أدي لوفاة عدد من المرضي في بعض المستشفيات، مختتما طلبه بتوقيعه وتذكيته له.

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