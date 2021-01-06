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اعرف فاتورة التليفون الأرضي وطرق سدادها منزليا عبر هذا الرابط السريع

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:39 م
فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي
اعرف فاتورة التليفون الأرضي وطرق سدادها منزليا عبر هذا الرابط السريع

يمكن للمواطنين معرفة فاتورة التليفون الأرضي وطرق سداد الفاتورة عبر المنزل بدلا من الذهاب للشركة منعا للتجمعات وخاصة وسط الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ومن المؤكد الاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط المصرية للاتصالات وسدادها في المنزل، ومن هنا ننشر لكم جميع التفاصيل التي تريدون معرفتها حول فاتورة التليفون الارضي المقرر دفعها خلال شهر يناير حيث يتم تقسيم الدفع علي ثلاثة اشهر ويتم اعطاء العميل شهر ايضا كفترة سماح يتم تحويل الهاتف فيهم استقبال.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021 منزليا
من خلال السطور التالية سنقدم لكم الخطوات المتبعة من أجل لاستعلام الالكتروني على فاتورة التليفون الارضي 2021:

- ادخال كود المحافظة ورقم الهاتف الارضي.
- الضغط علي زر استعلام والانتظار الي ان تظهر الفاتورة تفصيليا.
- اختيار طريقة الدفع المناسبة .

اعرف فاتورة التليفون الأرضي وطرق سدادها منزليا عبر هذا الرابط السريع

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