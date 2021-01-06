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الأهلي يعرض أخر الحلول على جيرالدو من أجل الرحيل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
محمد الصو
واصل مجلس إدارة النادي الأهلي، محاولاته الودية لإنهاء أزمة الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، خلال الساعات الماضية.

ويرغب المارد الأحمر، في التوصل لحل يرضي جميع الأطراف من أجل موافقة اللاعب على فسخ تعاقده بالتراضي.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الأهلي قدم أكثر من عرض على اللاعب أولها منحه باقي مستحقاته المالية حتى نهاية الموسم على أن يتم فسخ التعاقد بالتراضي ومحاولة توفير عرض مناسب له

وأضاف: "محاولات الأهلي تأتي، بعدما لمح اللاعب لنيته في التقدم بشكوى ضد النادي حال وضعه على قائمة الانتظار أو فسخ تعاقده".
وحصل جيرالدو، على بعض العروض الخليجية بجانب عرضين من الدوري البرازيلي، والذي يفضل اللاعب الانتقال إلى منافساته في حال خروجه من القلعة الحمراء.

ووضع اللاعب الأنجولي شرط الحصول على قيمة عقده بالنادي كاملة من أجل الرحيل، أو الذهاب لنادي يحصل خلاله على نفس القيمة التي يتقاضاها مع المارد الأحمر.

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