باتشيكو يحسم مصير صفقة الزمالك المقبلة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
 
 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقات القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حيث عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية لإدارة الكرة بالنادي، في حضور إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

وعرض إبراهيم يوسف على إدارة نادي الزمالك عودة باسم مرسي إلى الفريق في يناير الجاري، إلى جانب التعاقد مع حسام حسن، مهاجم فريق سموحة لتعويض الرحيل المحتمل لمصطفى محمد، والذي اقترب من الانتقال إلى نادي سانت إتيان الفرنسي.

كما رحب باتشيكو بعودة باسم مرسي مرة أخرى لصفوف الزمالك في يناير الجاري، خاصة أنه سبق وقام بتدريبه من قبل خلال ولايته الأولى.

وطلب باتشيكو مهلة للتفكير قبل الرد على التعاقد مع حسام حسن من أجل مشاهدة بعض التسجيلات له بشكل أكبر، لحسم التعاقد معه.

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