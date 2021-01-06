نصيحة البابا تواضروس للمصريين في قداس عيد الميلاد

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طالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية سواء في المنازل أو الكنائس حرصًا على حياة المصريين.



وقال "البابا تواضروس" خلال كلمته في قداس عيد الميلاد في دير الأنبا بيشوي اليوم الأربعاء: "إن توقف الصلاة في هذه المناسبات يسبب ضيقا عند البعض لأن التجمعات وسيلة سهلة لنشر العدوى".



وأضاف "كل إنسان مسئول عن صحته ومسئوليته تمتد إلى من حوله، ونصلي لان يرفع الله هذه الغمة وأن نرجع إلى حياتنا الطبيعية، وفي الختام أهنئكم وأرجو أن تدوم فرحة القيامة".



