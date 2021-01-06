قرار جديد من اتحاد الكرة في الدوري المصري بسبب كورونا

أبلغت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية المشاركة في مسابقة الدوري بأقسامه الأربعة، بأنه يحق للجنة الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة حال زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى أكثر من خمس حالات.

وذكرت لجنة المسابقات في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لإتحاد الكرة المصري، أنه يحق للجنة الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة حال طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات بكورونا، أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.

وأعلن الإتحاد المصري لكرة القدم موافقته على طلب سموحة بتأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي، والتي كان مقرراً إقامتها غدا الخميس، بسبب إصابة 11 لاعباً بفيروس كورونا.