المغربية ليلى الفيلالي تطلق كليب "آه يا ليالي" بمشاركة التركي "إيميريك"

Advertisements

أطلقت النجمة المغربية - الإسبانية - ليلى الفيلالي كليبها الجديد "آه يا ليالي" عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب".



وتشهد أغنية" آه يا ليالي" أول تعاون بين ليلي الفيلالي وكاتب كلماتها الشاعر محمد المغربي،وملحنها المتميز مهدي مزين وهي من توزيع طارق لحجيلي ومدارة وقام بإخرج الكليب عادل سرحان وإنتاج ليلي الفيلالي.



وتدور فكرة الكليب حول مسلسل مكون من تلاث حلقات عبارة عن كليبات ذات محاور مختلفة ويشارك في بطولة الكليب الممثل التركي الشهير “إيميريك”.





كما تم تصوير مشاهد الكليب بالعاصمة التركية اسطنبول على مدي يومين متتالين حيث أشرفت ليلي الفيلالي علي تنفيذ ديكورات الكليب واختيار الملابس إلى جانب الإنتاج.



على جانب آخر تواصل ليلى الفيلالي دراسة التمثيل بأوروبا حيث من المقرر أن تشارك في بطولة عمل درامي وسينمائي خلال الفترة القادمة.