رامي صبري يعاتب تامر حسين على وقوفه بجانب عزيز الشافعي في أزمة سرقة لحنه لعمرو دياب

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علق الفنان رامي صبري على ما كتبه الشاعر تامر حسين على ما حدث بينه وبين عزيز الشافعي والخلاف الذي انقلبت عليه مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.



وعلق "صبري" معاتبا لـ"حسين" قائلا: "ومين اللي قدالك الأغنية ديه تكتبها يا محترم ياللي دخلت نفسك وكتبت بوست طويل عريض مين اللي بعتلك الأغنية تكتبها؟ وريه إيه اللي بتتكلم عنها وانتو واخددين اللرؤية بتاعتي من الموزع نفسه لو حضرتك عندك رؤية معملتهاش ليه مع اوزع تاني غير وسام؟ دخلت نفسك ودافعت عن الغلط بغلط وخسرت واحد كان بيحبك وبيحترمك جدا للأسف حتى لما كلمتني عن تحدي عمرو دياب أنا أول واحد عملتهولك وكان ممكن أقول لأ بس انت عشان كلمتني فا مردتش أقو لا بس انتشكرا يا تامر على كلامك عني مع جمهورك المحترم وردك الغير مسؤول منك كشاعر كبير واخ وصديق وعمري".



وجاء ذلك عقب مدافعة تامر حسين عن عزيز الشافعي، ولوم رامي صبري على طرح مشكلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.