عاجل

كبيرة باحثي معهد واشنطن: للمرة الأولى في تاريخ أمريكا يُقتحم الكونجرس(فيديو)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال حنين غدار، كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن الأحداث أمام الكونجرس كانت متوقعة بعد خسارة ترامب انتخابات الرئاسة.

وأضافت حنين غدار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن علمية اقتحام الكونجرس تظهر أن الديمقراطية في خطر لا سيما بعد رفض ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية.

وتابعت أن هناك أشخاصًا شجعت على تلك التصرفات، مضيفة أنها للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يحدث اقتحام الكونجرس.

وأردفت أنه لا شك أن بايدن سيكون رئيسا للولايات المتحدة رغم سخونة الأحداث، مشيرة إلى أن ترامب هو الآخر يجهز لحملة انتخابية في 2024 رغم اعتراضه على نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية.

ولفتت إلى أن قوات الشرطة المسؤولة عن تأمين مبنى الكونجرس لا تستطيع السيطرة على الأحداث داخله وخارجه، متابعة في وقت ذاته أن وزارة الدفاع الأمريكية ما زالت تدرس الوضع أمام الكونجرس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

لجنة الزمالك تصدر بيانًا عاجلًا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن موقعة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تعرف على عرض سانت إيتيان الجديد لضم مصطفي محمد

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعرض أخر الحلول على جيرالدو من أجل الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تعهد غير لائق لدولة أجنبية.. بايدن يطالب بالكشف عن نص مكالمة لترامب

من هي كامالا هاريس التي اختارها المرشح الأمريكي بايدن نائبة له؟

بايدن يتقدم على ترامب.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الأمريكية المبكرة

باحث بمعهد واشنطن: الانتخابات الرئاسية تسببت في انقسام كبير بالشارع الأمريكي

شكك في نزاهة الانتخابات وأعلن فوزه.. ترامب غير القابل للهزيمة

لميس الحديدي: الرئيس السيسي أول رئيس عربي يهنئ "بايدين" بفوزه برئاسة أمريكا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

10:30 م

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

10:00 م

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى