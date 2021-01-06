كبيرة باحثي معهد واشنطن: للمرة الأولى في تاريخ أمريكا يُقتحم الكونجرس(فيديو)

قال حنين غدار، كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن الأحداث أمام الكونجرس كانت متوقعة بعد خسارة ترامب انتخابات الرئاسة.وأضافت حنين غدار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن علمية اقتحام الكونجرس تظهر أن الديمقراطية في خطر لا سيما بعد رفض ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية.وتابعت أن هناك أشخاصًا شجعت على تلك التصرفات، مضيفة أنها للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يحدث اقتحام الكونجرس.وأردفت أنه لا شك أن بايدن سيكون رئيسا للولايات المتحدة رغم سخونة الأحداث، مشيرة إلى أن ترامب هو الآخر يجهز لحملة انتخابية في 2024 رغم اعتراضه على نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية.ولفتت إلى أن قوات الشرطة المسؤولة عن تأمين مبنى الكونجرس لا تستطيع السيطرة على الأحداث داخله وخارجه، متابعة في وقت ذاته أن وزارة الدفاع الأمريكية ما زالت تدرس الوضع أمام الكونجرس.