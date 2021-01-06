خبير سياسي: ما يحدث في أمريكا عار على الديمقراطية (فيديو)

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قال توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، إن 75 مليون أمريكي صوتوا لترامب، ويرون أحقيته بالرئاسة.



وأضاف حرب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الشعب الأمريكي يطالب بالحقيقة إذا كان هناك تزويرًا في الانتحابات الرئاسية أم لا، وذلك في تعليقه على المواجهات الجارية الآن بين أنصار ترامب والشرطة أمام الكونجرس الأمريكي.



وأشار إلى أنه تم إعلان حظر التجوال من 6 مساء لحد الساعة 7 صباحا لمنع حشود ترامب من التواجد في محيط الكونجرس، مؤكدا أن شرطة مدينة واشنطن هي المسؤولة عن حماية مبنى الكونجرس



ولفت إلى أن ما يحدث في الولايات المتحدة عار على الديمقراطية، مضيفا أن الأمريكيين سيعتبرون جو بادين رئيسا مزورا على مدى الأربع السنوات المقبلة حال لم تظهر الحقيقة.

