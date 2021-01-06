عاجل

خبير سياسي: ما يحدث في أمريكا عار على الديمقراطية (فيديو)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، إن 75 مليون أمريكي صوتوا لترامب، ويرون أحقيته بالرئاسة.

وأضاف حرب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الشعب الأمريكي يطالب بالحقيقة إذا كان هناك تزويرًا في الانتحابات الرئاسية أم لا، وذلك في تعليقه على المواجهات الجارية الآن بين أنصار ترامب والشرطة أمام الكونجرس الأمريكي.

وأشار إلى أنه تم إعلان حظر التجوال من 6 مساء لحد الساعة 7 صباحا لمنع حشود ترامب من التواجد في محيط الكونجرس، مؤكدا أن شرطة مدينة واشنطن هي المسؤولة عن حماية مبنى الكونجرس

ولفت إلى أن ما يحدث في الولايات المتحدة عار على الديمقراطية، مضيفا أن الأمريكيين سيعتبرون جو بادين رئيسا مزورا على مدى الأربع السنوات المقبلة حال لم تظهر الحقيقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن موقعة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة الزمالك تصدر بيانًا عاجلًا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على عرض سانت إيتيان الجديد لضم مصطفي محمد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعرض أخر الحلول على جيرالدو من أجل الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شاهد.. من الشخصية التي كان يراها الإخوان تصلح لرئاسة مصر

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

على خطى رئيسه.. بومبيو يعد بانتقال سلس نحو ولاية ثانية لترامب

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

محلل سياسي أمريكي: الانتخابات الرئاسية شهدت تزوير.. والحزب الديمقراطي يستغل الإعلام (فيديو)

عضو الحزب الديمقراطي: ترامب يخاطب من لا يعلم.. والتظاهرات لن تغير شيئًا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

10:30 م

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

10:00 م

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى