بعد تصويب الشرطة السلاح تجاه المتظاهرين.. أحمد موسى: أين حقوق الإنسان في أمريكا

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علق الإعلامي أحمد موسى، على تصويب الشرطة الأمريكية السلاح تجاه المتظاهرين داخل الكونجرس الامريكي، بعد اقتحامه من أنصار ترامب، قائلا: "لو واحد من المتظاهرين دول رفع دماغه هيضرب بالنار".



وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء:" هل هذه هي طريقة تعامل الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين، وأين هي حقوق الانسان في أمريكا".



ولفت إلى أن المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاموا باقتحام الكونجرس الأمريكي، مما أدى لفرض حظر التجوال في العاصمة الأمريكية واشنطن، والآن هناك تزايد في تعداد المتظاهرين على الكونجرس من أنصار الرئيس ترامب الذي يحتجون على نتائج الانتخابات.



وأشار إلى أن هناك كر وفر بين الشرطة وأنصار الرئيس ترامب، مما أدى لتوقف جلسة الكونجرس للمرة الثانية الخاصة بالتصويت على نتائج الانتخابات.

