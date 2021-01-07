بعد تصويب الشرطة السلاح تجاه المتظاهرين.. أحمد موسى: أين حقوق الإنسان في أمريكا

الخميس 07/يناير/2021 - 12:44 ص
كـسـاب أحـمـد
علق الإعلامي أحمد موسى، على تصويب الشرطة الأمريكية السلاح تجاه المتظاهرين داخل الكونجرس الامريكي، بعد اقتحامه من أنصار ترامب، قائلا: "لو واحد من المتظاهرين دول رفع دماغه هيضرب بالنار".

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء:" هل هذه هي طريقة تعامل الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين، وأين هي حقوق الانسان في أمريكا".

ولفت إلى أن المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاموا باقتحام الكونجرس الأمريكي، مما أدى لفرض حظر التجوال في العاصمة الأمريكية واشنطن، والآن هناك تزايد في تعداد المتظاهرين على الكونجرس من أنصار الرئيس ترامب الذي يحتجون على نتائج الانتخابات. 

وأشار إلى أن هناك كر وفر بين الشرطة وأنصار الرئيس ترامب، مما أدى لتوقف جلسة الكونجرس للمرة الثانية الخاصة بالتصويت على نتائج الانتخابات.

أخبار تهمك

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

رد مصطفى محمد على بيان الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يعرض أخر الحلول على جيرالدو من أجل الرحيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على عرض سانت إيتيان الجديد لضم مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة الزمالك تصدر بيانًا عاجلًا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يحسم مصير صفقة الزمالك المقبلة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

10:30 م

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

10:00 م

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى