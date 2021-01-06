"بعد اقتحام الكونجرس".. ترامب يدعو مؤيديه للحفاظ على السلمية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "كل شخص في مبنى الكابيتول إلى أن الحفاظ على السلمية"، مضيفًا في تغريدة له على تويتر، في أعقاب اقتحام أنصاره لقاعات الكونجرس "لا عنف.. تذكروا، نحن حزب القانون والنظام، احترموا القانون ورجال الشرطة، شكرًا لكم".

واندلعت مواجهات بين أنصار ترامب، ورجال الشرطة في مبنى الكونجرس، بعدما دعا الرئيس الجمهوري أنصاره إلى "الزحف" إلى هناك لـ"إسماع صوت" الرافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية التي كرست فوز منافسه جو بايدن.