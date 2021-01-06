فالفيردي يرفض تدريب فريقه السابق

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أتلتيك بيلباو الإسباني قدم عرضاً لمديره الفني السابق إيرنستو فالفيردي وذلك من أجل العودة إلى تدريبه مرة أخرى.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن فالفيردي البالغ من العمر 56 عاما رفض فكرة العودة إلى تدريب الفريق الباسكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالتالي إتجه بيلباو إلى التعاقد مع مدير فني آخر وهو مارسيلينو تورال جارسيا المدير الفني السابق لفالنسيا وفياريال،  حيث تم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي يوم الأحد الماضي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي لا يشرف على تدريب أي فريق منذ إقالته من برشلونة منذ حوالي عام.

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