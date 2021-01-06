كنائس الفيوم تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
ريهام على
احتفلت كنائس الفيوم، مساء اليوم، بعيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمنع العدوى بفيروس كورونا المستجد.

اقتصرت صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس المحافظة، على حضور الآباء الكهنة، دون حضور الشمامسة أو الشعب، وسط إلتزام من الآباء بارتداء الكمامات الطبية، لمنع انتقال العدوى بالفيروس.

وفرضت أجهزة الأمن، إجراءات مشددة حول الكنائس، لتأمين الاحتفال بالعيد، ووضعت بوابات إلكترونية بمداخل الكنائس، وأغلقت الطرق المؤدية إليها.

جدير بالذكر أن الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، قرر قبل عدة أيام قصر صلوات قداسات الأعياد خلال الشهر الجاري على الآباء الكهنة فقط، دون حضور شعبي أو الشمامسة.

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم، قداس عيد الميلاد المجيد، بدير القديس الأنبا إبرام بالعزب، مساء اليوم.
كنائس الفيوم تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة
كنائس الفيوم تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة
كنائس الفيوم تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة
كنائس الفيوم تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة
كنائس الفيوم تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة
كنائس الفيوم تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة
كنائس الفيوم تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة
كنائس الفيوم تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة
كنائس الفيوم تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة
كنائس الفيوم تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة

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