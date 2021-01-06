البابا تواضروس من قداس عيد الميلاد: نصلي للأطباء من أجل سلامتهم جميعا

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وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر إلى الأطباء والعاملين في الفرق الصحية لمجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا.



وقال "البابا تواضروس" خلال كلمته في قداس عيد الميلاد في دير الأنبا بيشوي اليوم الأربعاء: "نوجه الشكر للأطباء والعاملين في الفرق الصحية لمجهوداتهم في مواجهة خطر داهم وتضحيات جسام".



وأضاف "بكل قلوبنا نصلي من أجل سلامتهم جميعًا". كما وجه الشكر إلى جميع وزراء الحكومة الذين قاموا بتهنئة البابا بعيد الميلاد.

