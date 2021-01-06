بورصة دبي للماس تستضيف ست مناقصات خلال شهر يناير 2021





يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة العاملة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع ست مناقصات في بورصة دبي للماس أكبر منشأة في العالم لاستضافة مناقصات الماس خلال شهر يناير الجاري.





ويأتي هذا الإعلان عقب المناقصة التي استضافتها البورصة في شهر ديسمبر 2020 والتي شهدت تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر مناقصة للماس الخام في تاريخ الإمارات ما يمثل مؤشرا على استعادة قطاع الماس زخمه القوي.





وعلى مدار شهر يناير الجاري ستشهد بورصة دبي للماس استضافة مناقصات تشارك فيها للمرة الأولى ثلاث شركات جديدة تشمل آيهنينغ وكوين إنترناشيونال وبوناس جروب بالإضافة إلى الشركات التي تستضيف مناقصات بشكل دوري ومن بينها ترانس أتلانتيك جيم سايلز وستار جيمز ورابابورت.





وأعرب أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة عن سروره في بداية العام الجديد باستقبال تجار الماس في دبي للمشاركة في هذه المناقصات والتي ستساعد على تعزيز مستويات الثقة في القطاع ويسهم الموقع الاستراتيجي للإمارة إلى جانب بيئة العمل الملائمة والمخصصة لتجارة الماس والتي طورها مركز دبي للسلع المتعددة على مر السنين في تقوية وتعزيز حضورنا في القطاع ما يتيح لنا القدرة على جذب المشترين والشركات إلى دبي وبناء على إنجازاتنا التي تشمل إجراء مناقصة تخطت الأرقام القياسية من قبل ستار جيمز في عام 2020 فإننا نتمتع بموقع متميز يتيح لنا مواصلة مسيرة نجاحات دبي بينما نقترب من أن نصبح مركز تجارة الماس الرائد على مستوى العالم.





وأوضح ابن سليم أن دبي تحظى بموقع استراتيجي عند تقاطع طرق تجارة الماس العالمية مع رحلات جوية مباشرة إلى أبرز مراكز الماس الخام بما في ذلك سورات ومومباي في الهند وإسرائيل وأنغولا وجنوب أفريقيا وروسيا وبلجيكا ويضاف ذلك إلى البنية التحتية المتطورة والخدمات رفيعة المستوى التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة ما يعزز حضور دبي بصفتها من مراكز الماس الرائدة حيث شهدت تجارة الماس في الإمارة ارتفاعا لافتا في قيمتها من 13.2 مليار درهم إماراتي "3.6 مليار دولار أمريكي" في عام 2003 إلى 84 مليار درهم إماراتي "23 مليار دولار أمريكي" في عام 2019 وساهمت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا بين مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة إسرائيل للماس في تعزيز الحضور الإقليمي لتجارة الماس ودعم نمو قطاع الماس العالمي.





ومن جانبه قال مايك أجيت المدير العام الرئيس التنفيذي لشركة ترانس أتلانتيك جيم سايلز أن شركتنا أرست حضورها في دبي منذ بداية مسيرة الإمارة في القطاع وحتى وصولها إلى مكانتها الحالية كواحدة من أبرز مراكز تجارة الماس على مستوى العالم وشهدنا زيادة كبيرة في المبيعات ونجحنا في إنشاء قاعدة واسعة من العملاء الأوفياء الذين يحرصون على تخصيص مبالغ لمشترياتهم الشهرية من شركتنا ولا شك أن قرب دبي من الهند وحضورها القوي كمركز للسفر والمرافق المتطورة التي تضمها ستسهم بترسيخ حضور الإمارة كمركز رائد للماس في المستقبل القريب.





وأشار أجيت إلى أنه سيتم إجراء جميع المناقصات مع الالتزام الصارم بتدابير الصحة والسلامة التي يعتمدها مركز دبي للسلع المتعددة بما في ذلك إجراءات التباعد الاجتماعي وعمليات التعقيم الدورية لضمان توفير تجربة آمنة للجميع.





من جانبه أفاد راجيش غاندي الرئيس التنفيذي لمجموعة كورون أن مجموعة كورون تتطلع لاستضافة أولى مناقصاتها للماس الخام بالتعاون مع بوناس جروب ضمن مرافق بورصة دبي للماس فائقة التطور ..وسنقوم بعرض أكثر من 130 ألف قيراط من الماس المستخرج من مناجم في أنغولا وروسيا بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات ونجحت دبي في ترسيخ حضورها كوجهة مفضلة لتجارة الماس الخام خلال جائحة كوفيد-19 كما تضمن سهولة الوصول إليها قدرتنا على تزويد عملائنا في مختلف أنحاء العالم بخدمات عالية الكفاءة.





يذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة استضاف خلال شهر ديسمبر 2020 أكبر مناقصة للماس الخام في الإمارات نظمتها شركة ستار جيمز.





وشهدت المناقصة بيع 379,912 قيراطا بقيمة 87.47 مليون دولار أمريكي "321.29 مليون درهم إماراتي" لـ 115 عميلا فازوا بالمناقصات.





وشارك في المناقصة أكثر من 250 شركة بالإضافة إلى 500 شخص قدموا إلى دبي خصيصا للمشاركة فيها إلى جانب وفود من الهند وهونغ كونغ وروسيا وإسرائيل وبلجيكا ولبنان.