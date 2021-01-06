شبورة مائية كثيفة تغطى شوارع كفر الشيخ .. وتحذير للفتيات (صور)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
انعدمت الرؤية في شوارع محافظة كفر الشيخ، مما أدى إلي إنعدام الرؤية وخاصة علي الطرق السريعة، وذلك بصورة لم تشهدها المحافظة بهذه الكثافة منذ بداية العام.

وقد قام المواطنين بتحذير بعضهم البعض لعدم الخروج في تلك الأوقات وأيضا عدم القيادة أو ركوب المواصلات خوفا من إنعدام الرؤية أثناء القيادة بسبب الشبورة، فضلا عن تحذيرهم للفتيات علي وجه الخصوص بعدم الخروج لوحدهن خوفا علي سلامتهن من أن يحدث لهن مكروه من أي شخص خارج عن القانون.

فيما أعلنت المحافظة استعدادها للتعامل مع طوارئ الطقس السيئ من خلال غرف عمليات تقوم علي متابعة ورصد الأوضاع أولا بأول وسرعة التعامل الفوري معها.
شبورة مائية كثيفة تغطى شوارع كفر الشيخ .. وتحذير للفتيات (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطى شوارع كفر الشيخ .. وتحذير للفتيات (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطى شوارع كفر الشيخ .. وتحذير للفتيات (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطى شوارع كفر الشيخ .. وتحذير للفتيات (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطى شوارع كفر الشيخ .. وتحذير للفتيات (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطى شوارع كفر الشيخ .. وتحذير للفتيات (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطى شوارع كفر الشيخ .. وتحذير للفتيات (صور)
شبورة مائية كثيفة تغطى شوارع كفر الشيخ .. وتحذير للفتيات (صور)

أخبار تهمك

لجنة الزمالك تصدر بيانًا عاجلًا.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن موقعة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

فرض حظر تجول في العاصمة واشنطن

منذ 41 دقيقة

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

10:30 م

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

10:00 م

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى