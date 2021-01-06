شبورة مائية كثيفة تغطى شوارع كفر الشيخ .. وتحذير للفتيات (صور)

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انعدمت الرؤية في شوارع محافظة كفر الشيخ، مما أدى إلي إنعدام الرؤية وخاصة علي الطرق السريعة، وذلك بصورة لم تشهدها المحافظة بهذه الكثافة منذ بداية العام.



وقد قام المواطنين بتحذير بعضهم البعض لعدم الخروج في تلك الأوقات وأيضا عدم القيادة أو ركوب المواصلات خوفا من إنعدام الرؤية أثناء القيادة بسبب الشبورة، فضلا عن تحذيرهم للفتيات علي وجه الخصوص بعدم الخروج لوحدهن خوفا علي سلامتهن من أن يحدث لهن مكروه من أي شخص خارج عن القانون.



فيما أعلنت المحافظة استعدادها للتعامل مع طوارئ الطقس السيئ من خلال غرف عمليات تقوم علي متابعة ورصد الأوضاع أولا بأول وسرعة التعامل الفوري معها.