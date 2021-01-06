إصابة شابين في إنقلاب دراجة بخارية بمدينة الفشن ببني سويف

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أصيب شابان بإصابات مختلفة، في حادث سير، وقع، مساء اليوم الاربعاء، إثر انقلاب دراجة بخارية أمام مستشفى الفشن المركزي، جنوب بني سويف، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزي.



وكان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير إثر انقلاب دراجة بخارية أمام مستشفى الفشن المركزي، جنوب المحافظة، ونتج عنه إصابة شابان بإصابات مختلفة.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن المصابين تم نقلهما إلى مستشفى ببا المركزي، وهما: ياسر سعيد اسماعيل، 32 سنة، مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف داخلي، وعاطف عيد إسماعيل، 45 سنة، مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج.



وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بشأن الواقعة.

