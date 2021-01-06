نقيب المحامين يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
آيات عامر
تقدم رجائي عطية نقيب المحامين، بخالص الأمنيات الطيبة وعميق مشاعر المحبة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وجاء نص البيان كالأتي:- قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة للمحامين وكافة المحامين أتقدم بخالص الأمنيات الطيبة وعميق مشاعر المحبة إلى قداستكم وإلى جميع الإخوة والأخوات الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، راجيا من الله عز وجل أن يعيدها على قداستكم وعلى مصر أقباطًا ومسلمين بالخير والرخاء والسلام والأمان.

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