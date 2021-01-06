لجنة الزمالك تصدر بيانًا عاجلًا.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، بيانًا رسميًا، للرد على العروض الاحترافية الخارجية لبعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء البيان على النحو التالي :-

ولما كانت هذه العروض في الوقت الحالي تهدد استقرار الفريق والذي تسعى إليه إدارة الزمالك والتي أخذت على عاتقها هذه المسئولية تجاه الجماهير العاشقة لنادي الزمالك .

وإذ تتعجب كذلك من أن هذه العروض ترد للاعبي الفريق الأول للنادي دون باقي الأندية الأخري ويعني ذلك أنه عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق، وهذا ما لا ترضى عنه الإدارة بعد أن تنبهت لذلك .

لذا فقد قررت اللجنة عدم النظر في أي عروض احترافية خارجية في الوقت الحالي حفاظا على استقرار الفريق ومسئوليتها تجاه الجماهير.

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