الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

وافقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، علي رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، على إضافة محلل أداء الفيديو بخلاف أحمد سليمان الموجود في الجهاز المعاون.


وقال الجنوب أفريقي للجنة التخطيط أنه يشيد بدور المحلل فى الجهاز الفني لأي فريق، وذلك لأنه من أهم أساسيات النجاح فى الكرة الحديثة.


ولهذا السبب طلب موسيمانى من لجنة التخطيط اثنين محللي أداء وقتها أخبره مسئولو الأهلي بأن الجهاز الفني يضم محلل أداء بخلاف أحمد سليمان.


ويضم الجهاز الفني للنادي الأهلي كلا من موسي ماتلابا، ويرغب موسيمانى في التعاقد مع محلل أداء آخر ربما لعدم قناعته التامة بأحمد سليمان وعدم الحديث بشكل واضح عن رغبته فى رحيل أحمد سليمان.


وتفاوض موسيماني طوال الأيام الماضية مع أكثر من محلل أداء سبق له العمل معه في جنوب إفريقيا إلى أن استقر فى النهاية على اختيار يوشا الذى عمل معه من قبل مع منتخب جنوب إفريقيا كما شغل نفس المنصب في فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

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