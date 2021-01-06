الاتحاد الإنجليزي يُغرم مدرب وولفرهامبتون بسبب انتقاده للتحكيم

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم نونو إسبريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون 25 ألف جنيه إسترليني (34 ألف دولار) وحذره من تكرار المخالفة مستقبلاً بعد تعليقاته ضد الحكم لي ميسون.

وانتقد المدرب البرتغالي الحكم ميسون بعد الهزيمة 2-1 أمام بيرنلي الشهر الماضي قائلا إنه "ليس جيداً بما يكفي لإدارة مباريات في دوري الأضواء".

وقال الاتحاد الإنكليزي إن نونو أقر بأن تعليقاته "كانت غير لائقة لأنها توجه إساءة شخصية إلى ميسون وتضر بصورة اللعبة".

ويحتل وولفرهامبتون المركز 13 في الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة ويستضيف كريستال بالاس في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي يوم الجمعة. 

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