إغلاق 3 طرق صحراوية أمام حركة السيارات لوجود شبورة مائية كثيفة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق الطريق الرابط الدولي كفر الشيخ المتجة إلى بلطيم أمام حركة المررو، وغلق الطريق الدولي الدقلهية المتجة إلى الاسكندرية أمام حركة المرور.



كما أغلقت الإدارة الطريق الرابط الدولي دمياط المتجة إلى بلطيم أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية كثيفة.





وأكدت الإدارة في بيان لها أنها نسقت مع إدارات المرور بالدقهلية وكفر الشيخ.



وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

