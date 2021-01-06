الصحة تكشف موعد بداية التطعيم للفرق الطبية بلقاح كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤون الأبحاث، إن موقع التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزًا للانطلاق خلال ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنه سيبدأ التطعيم بالفعل للفرق الطبية بداية من الأسبوع المقبل.

وأضافت "نهى" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أنه سيتم إطلاق موقع خاص بالزيارات المنزلية لمرضى كورونا الموجودين بالعزل المنزلي.

وأشارت إلى أن هذا الموقع سيكون موقع مخصص بالتوازي مع موقع تصميم اللقاحات والذي سيتم الانتهاء منه في غضون أيام بسيطة.

وأوضحت أن أي شخص مصاب بالفيروس يستطيع أن يسجل، لافتة إلى أنه يتم تصنيف الحالات إلى حالة مشتبه وأخرى محتملة وحالة مؤكدة ويتم تدريب الأطباء حاليًا لكيفية تشخيص كل حالة ممن سيقومون بالزيارة المنزلية.

وفي ذات السياق لفتت إلى أن هناك 70 بحثُا خاصًا بفيروس كورونا يتنوع ما بين الأبحاث الخاصة بالوضع الوبائي أو الأخرى الخاصة ببروتوكولات العلاج.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ ساعة الا ربع

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن موقعة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة الزمالك تصدر بيانًا عاجلًا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ ساعة و 15 دقيقة

فرض حظر تجول في العاصمة واشنطن

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

10:30 م

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

10:00 م

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى