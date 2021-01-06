الصحة تكشف موعد بداية التطعيم للفرق الطبية بلقاح كورونا

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قالت نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤون الأبحاث، إن موقع التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزًا للانطلاق خلال ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنه سيبدأ التطعيم بالفعل للفرق الطبية بداية من الأسبوع المقبل.



وأضافت "نهى" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أنه سيتم إطلاق موقع خاص بالزيارات المنزلية لمرضى كورونا الموجودين بالعزل المنزلي.



وأشارت إلى أن هذا الموقع سيكون موقع مخصص بالتوازي مع موقع تصميم اللقاحات والذي سيتم الانتهاء منه في غضون أيام بسيطة.



وأوضحت أن أي شخص مصاب بالفيروس يستطيع أن يسجل، لافتة إلى أنه يتم تصنيف الحالات إلى حالة مشتبه وأخرى محتملة وحالة مؤكدة ويتم تدريب الأطباء حاليًا لكيفية تشخيص كل حالة ممن سيقومون بالزيارة المنزلية.



وفي ذات السياق لفتت إلى أن هناك 70 بحثُا خاصًا بفيروس كورونا يتنوع ما بين الأبحاث الخاصة بالوضع الوبائي أو الأخرى الخاصة ببروتوكولات العلاج.