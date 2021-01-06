أحمد موسى يتساءل: هل ما يحدث في واشنطن بداية الربيع الأمريكي؟

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشرطة الأمريكية طلبت من الصحفيين في الكونجرس الأمريكي الانبطاح على الأرض، بسبب الاشتباكات مع المتظاهرين، معقبًا:"هيا وصلت للنوم؟...عايزين حد يتدخل لحماية الناس".



وتساءل "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء ": هل ما يحدث في واشنطن بداية الربيع الامريكي؟"



ولفت إلى ان المتظاهرين المؤيدين للرئيس الامريكي دونالد ترامب قاموا باقتحام الكونجرس الأمريكي، مما أدى لفرض حظر التجوال في العاصمة الأمريكية واشنطن، والان هناك تزايد في تعداد المتظاهرين على الكونجرس من أنصار الرئيس ترامب الذي يحتجون على نتائج الانتخابات



وأشار إلى أن هناك كر وفر بين الشرطة وأنصار الرئيس ترامب، مما أدى لتوقف جلسة الكونجرس للمرة الثانية الخاصة بالتصويت على نتائج الانتخابات.

