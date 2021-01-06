إسبانيا تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخها

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات

ذكرت الأرصاد الإسبانية أن ثلوجا كثيفة ورياحا شديدة البرودة ضربت البلاد مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 34.1 درجة تحت الصفر، في أدنى درجة تسجل على الإطلاق في شبه جزيرة إيبيريا.

 

وقالت الأرصاد الإسبانية إنه جرى تسجيل هذا الانخفاض بالحرارة في كلوت دي لا يانكا في أراجون بجبال البرانس الإسبانية في الساعة 5.19 صباحا.

 

وكان هذا أقل درجتين عن أدنى درجة حرارة مسجلة في إسبانيا، عام 1956 عندما بلغت ناقص 32 درجة في إستاني خنتو في ييدا بشمال شرق إسبانيا.

 

ومن المتوقع سقوط المزيد من الثلوج بغزارة في معظم أنحاء وسط وشمال إسبانيا مع توقع انخفاض درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يكشف عن موقف نجم الفريق من المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 21 دقيقة

مكافأة خاصة من الأهلي لثلاثي الفريق المصاب

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن موقعة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يُعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 18 دقيقة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

معهد الرصد الجوي: إنخفاض الحرارة لتحت الصفر و نزول الثلوج

عاصفة ثلجية تضرب أمريكا.. وتحذيرات من التنقل

تحذيرات من الطقس المتجمد عبر أوروبا.. وتوقعات بسقوط 20 سم من الثلوج

الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

هي الأدنى بمكة.. درجة الحرارة في الطائف تسجل 3 تحت الصفر

الطقس تبوك.. تساقط الثلوج ودرجات الحرارة تصل إلى دون الصفر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

10:00 م

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

07:16 م

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

08:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى