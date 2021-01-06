كنائس القليوبية بلا مصلين.. والمحافظ يوجه التهاني قبيل القداس

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
شهدت كنائس محافظة القليوبية، إقامة قداس عيد الميلاد المجيد في أجواء من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، دون حضور مصلين من المواطنين، وتواجد الكهنة، وعدد صغير من الشماسية، وفق الإجراءات والتعليمات لأداء القداس والصلوات.

وتوجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، لتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا في كنيسة العذراء قبيل القداس مباشرة، حيث وجها التهاني في وجود الدكتور محمد الفيومي وعمرو درويش عضوا مجلس النواب دون حضور عدد كبير من التنفيذيين أو المواطنين للتهنئة مثل كل عام التزاما بالتعليمات.

وأعرب الأنبا مكسيموس عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكدًا أن صلاة العيد اليوم من أجل مصر أن تكون في سلام ونعمة دائمة، وأن يحفظها من شر هذا الوباء.

أكد المحافظ على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار.
كنائس القليوبية بلا مصلين.. والمحافظ يوجه التهاني قبيل القداس
كنائس القليوبية بلا مصلين.. والمحافظ يوجه التهاني قبيل القداس
كنائس القليوبية بلا مصلين.. والمحافظ يوجه التهاني قبيل القداس
كنائس القليوبية بلا مصلين.. والمحافظ يوجه التهاني قبيل القداس
كنائس القليوبية بلا مصلين.. والمحافظ يوجه التهاني قبيل القداس
كنائس القليوبية بلا مصلين.. والمحافظ يوجه التهاني قبيل القداس
كنائس القليوبية بلا مصلين.. والمحافظ يوجه التهاني قبيل القداس
كنائس القليوبية بلا مصلين.. والمحافظ يوجه التهاني قبيل القداس

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