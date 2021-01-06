أحمد موسى عن اقتحام الكونجرس: "أمريكا الدولة العظمى اتبهدلت النهاردة"

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق الإعلامي أحمد موسى، على اقتحام الكونجرس الأمريكي من قبل مؤيدي الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لرفض نتائج الانتخابات الامريكية.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،: "مشاهد عجيبة أووي، أمريكا عملت فينا كتير أووي، احنا دلوقتي أمن وأمان وبنفترج عليهم، أمريكا الدولة العظمى اتبهدلت النهاردة، أمريكا الدولة العظمى العالم بيتفرج عليها النهاردة".

ولفت "موسى"، إلى ان "البنتاجون" وزارة الدفاع الامريكية، رفض نشر الحرس الأمريكي في واشنطن، للسيطرة على المتظاهرين، لأن التظاهرات سلمية.

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