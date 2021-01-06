أسعار النفط تقفز بالختام و"نايمكس" يسجل أعلى تسوية في 11 شهر

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
قفزت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليتجاوز "نايمكس" مستوى 50 دولاراً لأول مرة في 11 شهراً، بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

في حين استقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند مستوى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنصرم.

وتقلت أسعار الخام الدعم أيضا بعد أن قررت السعودية خفض طوعي لإنتاجها النفط بنحو مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.4 بالمائة إلى 50.63 دولار للبرميل، وهو أعلى تسوية لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ فبراير/شباط.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6 بالمائة إلى 53.95 دولار للبرميل.

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