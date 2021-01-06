استشاري يكشف تفاصيل تأثير فيروس كورونا على الأطفال

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور شريف عبد العال، استشاري طب الاطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، إن 7% من حالات إصابات فيروس كورونا تكون من الأطفال، ولكن بأعراض طفيفة، خاصة إذ كان الطفل مصاب بمرض مزمن قد يتسبب في وفاته.

وأضاف عبد العال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مناعة الأطفال الضعيفة تتأثر بصورة كبيرة بفيروس كورونا، ويكون تحت رعاية مستشفى أو طبيب، ويكون بروتوكول العلاج مشابه لبروتوكول علاج مرضى مصابى فيروس كورونا.

ونصح استشاري طب الأطفال، أولياء الأمور بأنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع الأطفال من النزول إلى الشارع، وعدم الاختلاط بالأطفال الآخرين، ولابد أن يتم غسل اليدين بصورة مستمرة، خاصة أن الطفل يعد مصدر من مصادر العدوى.

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