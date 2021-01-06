استشاري يكشف تفاصيل تأثير فيروس كورونا على الأطفال

استشاري يكشف تفاصيل تأثير فيروس كورونا على الأطفال
الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:06 م
أمنية فوزي
قال الدكتور شريف عبد العال، استشاري طب الاطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، إن 7% من حالات إصابات فيروس كورونا تكون من الأطفال، ولكن بأعراض طفيفة، خاصة إذ كان الطفل مصاب بمرض مزمن قد يتسبب في وفاته.
وأضاف عبد العال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مناعة الأطفال الضعيفة تتأثر بصورة كبيرة بفيروس كورونا، ويكون تحت رعاية مستشفى أو طبيب، ويكون بروتوكول العلاج مشابه لبروتوكول علاج مرضى مصابى فيروس كورونا.
ونصح استشاري طب الأطفال، أولياء الأمور بأنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع الأطفال من النزول إلى الشارع، وعدم الاختلاط بالأطفال الآخرين، ولابد أن يتم غسل اليدين بصورة مستمرة، خاصة أن الطفل يعد مصدر من مصادر العدوى.
وأضاف عبد العال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مناعة الأطفال الضعيفة تتأثر بصورة كبيرة بفيروس كورونا، ويكون تحت رعاية مستشفى أو طبيب، ويكون بروتوكول العلاج مشابه لبروتوكول علاج مرضى مصابى فيروس كورونا.
ونصح استشاري طب الأطفال، أولياء الأمور بأنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع الأطفال من النزول إلى الشارع، وعدم الاختلاط بالأطفال الآخرين، ولابد أن يتم غسل اليدين بصورة مستمرة، خاصة أن الطفل يعد مصدر من مصادر العدوى.