فرض حظر تجول في العاصمة واشنطن

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن عن فرض حظر تجول في العاصمة بدءا من الساعة السادسة مساء (11 بتوقيت غرينتش).

 

وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس 7 يناير".

 

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

 

وقد تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن.

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