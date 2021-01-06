نشأت الديهي عن المعينين بمجلس النواب: "اختيار أصاب أهله"

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس يحق له تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب وفقًا لقانون مجلس النواب.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن القائمة الرسمية للمعينين لم تصدر بعد، ولكن من بين أسماء المعينين المتداولة، حسام غالي، لاعب الأهلي، وحازم إمام لاعب الزمالك، وهو اختيار موفق جدًا وفي محله، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وهو عالم دين حقيقي وقامة علمية، وخاض معارك جريئة ضد الإخوان وأول من وصفهم بأنهم خوارج هذا العصر، وهو إضافة حقيقية للمجلس، والدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام السابقة ونجمه التليفزيون المصري في فترة ذهبية، وهي إضافة حقيقية للإعلام والبرلمان، والمستشار إبراهيم الهنيدى، أحد القيادات القضائية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي بحكومة إبراهيم محلب، والصحفي عماد خليل، أحد الشباب الصاعد الواعي المخلص، والإعلامية دينا عبد الكريم، والدكتور فخري الفقي، نائب صندوق النقد الدولي.

وعقب "الديهي"، على القائمة المتداولة للمعينين من قبل الرئيس السيسي بمجلس النواب، قائلًا: "اختيار أصاب أهله"، مهنأ المعينين باختيار الرئيس لهم، موضحًا بأنه سيتم إعلان القائمة النهائية رسميًا السبت المقبل، ومن المقرر أن تنعقد أولي جلسات البرلمان في 10 يناير الجاري.

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