موعد مباريات برج العرب والشرطة والزهور ومركز شباب الحمام في القسم الثالث بمطروح

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
تفتتح مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية عشر (ب) مطروح بالقسم الثالث في الثانية والمصف من عصر الجمعة بإقامة مباراة فريق مركز شباب برج العرب متذيل المجموعة مع فريق الحرية صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويسعي فريق شباب برج العرب للفوز للحصول علي أول ثلاث نقاط في المجموعة، بينما يسعي فريق الحرية للفوز بعد الهزيمة الجولة الماضية من الهلال وتوقف رصيدة عند النقطة الثالثة.

وفي إطار مباريات المجموعة تقام السبت مباراتين حيث يواجه فريق الشرطة صاحب المركز الثامن نظيرة فريق المصري السلوم صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط علي ملعب مركز شباب مطروح.

وعلي ملعب المصنع الحربي بالأسكندرية يواجه فريق مركز شباب الضبعة صاحب المركز الخامس برصيد 3 نقاط نظيرة فريق الزهور الحصاد الأسود للمجموعة والصاعد حديثا من القسم الرابع بعد تصدرة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين علي مركز شباب برج العرب، والشرطة المطروحي.

وتختتم مباريات الجولة الأحد حيث يواجه فريق الهلال صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط فريق مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد نقطة واحدة من مباراة وحيدة والتي تعادل فيها مع مطروح سلبيا.

ترتيب المجموعة الثانية عشر

1- الزهور 6 نقاط
2- المصري السلوم 4 نقاط
3- الهلال 4 نقاط
4- الحرية 3 نقاط
5- شباب الضبعة 3نقاط
6- م. شباب الحمام نقطة وحيدة
7- مطروح نقطة وحيدة
8-الشرطة بلا نقاط
9- م.شباب برج العرب بلانقاط

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