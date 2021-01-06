سبيزيا يخطف فوزا قاتلا من نابولي في الدوري الإيطالي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
وكالات

عدل سبيتسيا الذي يصارع الهبوط تأخره بهدف، ليحقق فوزاً مستحقاً 2-1 على مضيفه نابولي في الدوري الإيطالي، رغم أنه أكمل المبارة بعشرة لاعبين.

دخل الفريق الزائر المباراة بصفته الطرف الأقل ترشيحاً، بعد أن أخفق في الفوز منذ 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، في سجل شمل 7 مباريات ليقبع في منطقة الهبوط.

لكنه رد بقوة على تأخره بهدف أندريا بيتانيا في الشوط الثاني، بالتعادل من ركلة جزاء سددها مبالا نزولاً، قبل أن يخطف توماسو بوبيجا الفوز قبل النهاية، بعد طرد أرديان إسماعيلي من الفريق الزائر.

وبذلك يكون نابولي حقق انتصاراً واحداً فقط في آخر خمس مباريات بالدوري، وخسر في ثلاث، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 28 نقطة، بينما رفع انتصار سبيتسيا الفريق إلى المركز 16 برصيد 14 نقطة.

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