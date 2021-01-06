نشأت الديهي: مصر أصبحت نموذج يُحتذى في الحرية الدينية

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هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الإخوة المسيحين والأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلًا: "كل عام وكل مصري قبطي وكل مسيحي في كل مكان بخير".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هذا العيد عيد التسامح والتسامي، مشيرًا إلى أنه لولا جائحة لكورونا لكنا متواجدين الآن بالعاصمة الإدارية بكنسية السيد المسيح، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاحتفال بقداس عيد الميلاد الجديد، لكن جائحة كورونا حرمت الجميع من هذا المشهد، منوهًا بأن الرئيس السيسي هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد عبر الفيديو كونفرانس، مشددًا على أن هذه المناسبة مناسبة كريمة للتأكيد على عودة مصر بدون تطرف أو طائفية.



وأكد "الديهي"، أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية إقامة بناء ضخم من الثقة وإعلاء فكر ومبدأ المواطنة، وأصبحت مصر واحة حقيقية لتعدد الأديان والحرية الدينية، مشددًا على أننا نعيش عصر الحرية الدينية بامتياز، ومصر أصبحت نموذج يُحتذى في الحرية الدينية، منوهًا بأن مصر دولة مدنية حديثة وهي وعاء لجميع الأديان.



وقال الديهي، إن الدولة المصرية خلال الـ 6 سنوات الماضية حققت إنجازات في مجال الحريات الدينية تعتبر الأفضل على مستوى العالم، من ترسيخ قيم الحرية الدينية وقيم المواطنة والمساواة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أنه لا تمييز بين دين ودين، والكل سواء وهذه ممارسات لابد من تنفيذها وتحويلها لسياسات وآليات عمل في الدولة، وقال في تصريح أخر له: "أصدرنا قانون لبناء الكنائس في مصر بعد أن ظل حلمًا لمدة 150 سنة لأن الدولة معنية بكفالة حق العبادة لجميع مواطنيها"، وأكد في تصريح أخر أن "الدولة لازم تبني كنائس لمواطنيها، لأن لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع، ولأن ده حق المواطن يعبد كما يشاء".



ونوه بأن الرئيس السيسي أصدر توجيه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والحكومة بضرورة وجود كنائس في المدن الجديدة، وكذلك تكليف الهيئة بسرعة بناء وإعادة ترميم الكنائس التي تم الاعتداء عليها في أعمال العنف الإرهابية عام 2013، كما أصدر الرئيس تعليمات للجيش المصري، بتوجيه ضربات جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابي بليبيا، ردًا على الجريمة في حق أبناء الوطن على أحد سواحل ليبيا.



وأشار إلى الرئيس السيسي هو أول رئيس دولة مصري يحضر قداس عيد الميلاد في عام 2015، ويحرص على حضوره كل عام منذ ذلك الحين، مشددًا على أن دستور 2014 أول دستور أفسح المجال للحريات الدينية، وبه 9 مواد تتحدث عن الحريات الدينية.