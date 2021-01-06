٢٢ لاعباً فى قائمة الإتحاد السكندرى لمواجهة المصرى غداً

أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الإتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداداً لمباراة المصرى المقرر لها فى الخامسة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .





ضمت القائمة كلا من : عماد السيد ، صبحى سليمان ، محمود رزق ، عمر الميدانى ، داميون لوى ، مصطفى ابراهيم ، صبرى رحيل ، السيد سالم، مروان النجار ، أحمد نبيل مانجا ، حسام عاشور ، خالد الغندور ، مروان عطيه ، كريم الديب ، كريم ممدوح ، أحمد راشد ، عمار حمدى ، عبد السميع ابراهيم ، فوزى الحناوى ، رزاق سيسيه ، روماريو ، خالد قمر .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثامن فى جدول المسابقة برصيد7 نقاط بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 9 نقاط.