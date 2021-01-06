٢٢ لاعباً فى قائمة الإتحاد السكندرى لمواجهة المصرى غداً

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
إسلام عودة

أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الإتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداداً لمباراة المصرى المقرر لها فى الخامسة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .


ضمت القائمة كلا من : عماد السيد ، صبحى سليمان ، محمود رزق ، عمر الميدانى ، داميون لوى ، مصطفى ابراهيم ، صبرى رحيل ، السيد سالم، مروان النجار ، أحمد نبيل مانجا ، حسام عاشور ، خالد الغندور ، مروان عطيه ، كريم الديب ، كريم ممدوح ، أحمد راشد ، عمار حمدى ، عبد السميع ابراهيم ، فوزى الحناوى ، رزاق سيسيه ، روماريو ، خالد قمر  .

 

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثامن فى جدول المسابقة برصيد7 نقاط بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

مكافأة خاصة من الأهلي لثلاثي الفريق المصاب

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف عن موقف نجم الفريق من المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 25 دقيقة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ يوم

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن موقعة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ ساعتين و 50 دقيقة

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يُعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

10:00 م

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

07:16 م

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

08:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى