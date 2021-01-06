بعد اقتحام الكونجرس.. أحمد موسى يطالب الشرطة الأمريكية بضبط النفس

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قال الإعلامي احمد موسى، إن أعضاء الكونجرس الان يجلسون تحت مقاعد الكونجرس، بناء على طلب الشرطة، بعد اقتحام المتظاهرين لمبنى الكونجرس، وطلبت الشرطة من النواب ارتداء أقنعة الغاز.



وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن ما يحدث الان من اقتحام الكونجرس الأمريكي هو الاول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية



وطالب الشرطة بضبط النفس، وحماية حق المتظاهر الأمريكي السلمي الذي يطالب بحقوقه، معقبًا: "لو سمحتوا ضبط النفس وحافظوا على المتظاهر السلمي، ليه بتضربوا المتظاهرين، دا متظاهر سلمي".

