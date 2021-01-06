أحمد موسى عن اقتحام الكونجرس: "ما نراه في أمريكا لم يحدث من قبل"

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي احمد موسى، إن المتظاهرين المؤيدين للرئيس الامريكي دونالد ترامب قاموا باقتحام الكونجرس الأمريكي، مما أدى لفرض حظر التجوال في العاصمة الأمريكية واشنطن، والان هناك تزايد في تعداد المتظاهرين على الكونجرس من أنصار الرئيس ترامب الذي يحتجون على نتائج الانتخابات

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك كر وفر بين الشرطة وأنصار الرئيس تراكب، مما أدى لتوقف جلسة الكونجرس للمرة الثانية الخاصة بالتصويت على نتائج الانتخابات.

ولفت إلى أن الوضع صعب الان داخل أمريكا، معقبا: "هناك اشتباكات داخل القاعة المستدير بالكونجرس الأمريكي، ما نراه في امريكا لم يحدث من قبل".

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