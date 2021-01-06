وزيرة الصناعة تعلن طريقة تقييم السيارات القديمة بمبادرة الإحلال وقيمة الحافز

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن تحديد قيمة الحافز الذي سيحصل عليه المواطن من وزارة المالية بعد الموافقة علي طلب تسجيل إحلال سيارته ضمن المبادرة الرئاسية، بحسب نوع السيارة الجديدة التى يرغب في شرائها.









واوضحت "جامع" خلال تصريحات صحفية علي هامش اليوم الختامي لمعرض تكنولوجيا إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، "كلما ارتفع ثمن السيارة التي سيشتريها المواطن ضمن المبادرة، زاد قيمة الحافز الممنوح له من قبل وزارة المالية، هذا بالاضافة إلي مبلغ التخريد الذي سيحصل عليه ليكون مجموع الاثنين معا بحد أقصي ٥٠ ألف جنيه".