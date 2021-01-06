خبير: كل ادعاءات ترامب عن تزوير الانتخابات تمهيد لترشحه 2024

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال طارق الشامي، المختص في الشأن الأمريكي، إن كل ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تزوير وسرقة الانتخابات الأمريكية هي تمهيد لترشحه عام 2024، مشيرا إلى ترامب يسير في اتجاه تشكيك الانتخابات ونزاهتها واستقطاب الملايين من المؤيدين له.

وأضاف الشامي، في حديثه لقناة "الغد"، أن ترامب مستمر في الادعاءات والتشكيك في نزاهة الانتخابات، موضحا أنه من الممكن في مرحلة لاحقة أنه سيعلن الترشيح في الانتخابات الأمريكية عام 2024 ولا يظهر مجددا في المشهد حاليا.

وأشار إلى أن دونالد ترامب يسعى جاهدا للضغط على مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل عملية التصديق على نتائج الانتخابات والانضمام لكفتة مع 100 عضو من حزب الجمهوري في مجلس النواب و16 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ وهم من قاموا بالاعتراض على نتائج الانتخابات.

ونوه بأن ترامب يعمل على نتائج ولايات وتأخر نتائجها، معتقا أن يوم الجمعة هو يوم حاسم للولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأت الأربعاء جلسة للكونجرس الأميركي للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، لكن اعتراض النواب الجمهوريين على نتائج ولاية أريزونا، أسفر عن تعليق الجلسة. ووفق التقليد، افتتح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الجلسة التي تضم الكونغرس بغرفتيه للمصادقة على نتائج تصويت المجمع الانتخابي أو من يعرفون بكبار الناخبين الذين اختاروا بغالبيتهم بايدن.

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