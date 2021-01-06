إغلاق مبنى الكونجرس بالتزامن مع اشتباكات لمؤيدين ترامب مع قوات الأمن (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإعلان الشرطة الأمريكية فرض حالة إغلاق تام على مبنى الكونجرس الأمريكي أثناء جلسة التصديق على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تزامنًا مع مظاهرات مؤيدة لترامب واشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

ونجح عدد من المحتجين من أنصار ترمب من اقتحام الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

إغلاق مبنى الكونجرس بالتزامن مع اشتباكات لمؤيدين ترامب مع قوات الأمن

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإعلان الشرطة الأمريكية فرض حالة إغلاق تام على مبنى الكونجرس الأمريكي أثناء جلسة التصديق على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تزامنًا مع مظاهرات مؤيدة لترامب واشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

ونجح عدد من المحتجين من أنصار ترمب من اقتحام الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.