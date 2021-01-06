منتخب السويس يضم صانع ألعاب العين الإماراتي لمدة سنة ونصف



وقد أنهى معتز سليم مسئول التعاقدات بالنادى، إجراءات الحصول على توقيع محمد فتحي، صانع ألعاب العين الإماراتي، لمدة سنة ونصف بحضور محمد هلال رئيس النادي و محمد بركه وكيل اللاعب.



ويذكر ان منتخب السويس أعلن مؤخراً التعاقد مع اللاعب محمد عبد الرازق مدافع تلفونات بنى سويف لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة تقدر تحقيق حلم جماهير السويس بالوصول للممتاز.

نجح مجلس ادارة نادى منتخب السويس اتمام التعاقد مع اللاعب محمد فتحى صانع العاب نادى العين الاماراتى لمدة سنة، بعد إشادة جهاز الفنى بقيادة أشرف خضر بقدراته الفنية والبدنية.