عاجل| لوجود شبورة مائية.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة مائية كثيفة.

وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد المروري بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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