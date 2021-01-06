تراجع كبير في أسعار الذهب بنهاية التعاملات

هبطت أسعار الذهب بشكل كبير بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية.





وهبط المعدن النفيس مع مكاسب مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 500 نقطة خلال التعاملات ليسجل مستوى قياسياً جديداً.





وتعرضت أسعار المعدن الأصفر للضغط مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات أعلى 1 بالمائة، لأول مرة منذ مارس.





فيما يترقب المستثمرون نتائج انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا، مع توقعات بأن الديمقراطيين على المسار الصحيح لتأمين السيطرة على الكونجرس.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أبريل، في حين تراجع النشاط الخدمي الأمريكي خلال الشهر الماضي.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 2.3 بالمائة، أو ما يعادل 45.80 دولار، ليصل إلى مستوى 1908.60 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.2 بالمائة أو ما يعادل 43.46 دولار إلى 1906.5 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 89.52.