غداً.. أنجي علي تقدم حلقة "أسرار النجوم" بعنوان "وحيد حامد فى عيون الآخرين"

تقدم الإعلاميه الشابه والمتميزة أنجى على غداً أولى حلقات برنامج أسرار النجوم للعام الجديد 2021 وحلقه خاصه عن الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذى وفاته المنيه الأسبوع الماضى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 76 عام.





ومن أهم أعمال الكاتب والسيناريست الكبير قط وفار الجماعه بدون ذكر أسماء أحكى يا شهرزاد الوعد الأولى فى الغرام عماره يعقوبيان "النص السينمائى" دم الغزال الدم والنار ديل السمكه العائله قصاقيص العشاق محامى خلع معالى الوزير أوان الورد سوق المتعه أضحك الصوره تطلع حلوه النوم فى العسل طيور الظلام كشف المستور الأرهاب والكباب المنسى اللعب مع الكبار المساطيل رغبه متوحشه مسجل خطر نور العيون الراقصه والسياسى الدنيا على جناح يمامه كل هذا الحب أنا وأنت وساعه الصفر ملف ساميه شعراوى البشاير الجوارح البرئ حد السيف رجل لهذا الزمان سفر الأحلام ملف فى الأداب عسل الحب التخشيبه الهلفوت العربجي بنات ابليس الغول أرزاق يا دنيا غريب فى بيتى فتوات بولاق الإنسان يعيش مره واحده أحلام الفتى الطائر طائر الليل الحزين يذاع برنامج أسرار النجوم غداً الخميس الساعه 8 مساءاً وحتى الساعه 10 مساءاً



