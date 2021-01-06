طارق رحمي: الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة في الغربية (فيديو)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف طارق رحمي محافظ الغربية، تفاصيل مراحل تطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظة.

وقال "رحمي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن محافظة الغربية هي أول محافظة انتهت من تطوير مسار العائلة المقدسة بتكلفة وصلت إلى 8 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن مسار العائلة المقدسة يمر بـ8 محافظات، موضحًا أن هذا المسار كان عبارة عن سوق عشوائي قبل أن يتم تطويره ويتحول إلى بازار ومكان سياحي.

وكان افتتح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والتنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود، محافظة الغربية التابعة لإيبارشية المحلة الكبرى، وذلك بعد قيام المحافظة بتطويره بتكلفة بلغت ٧.٥ مليون جنيه، وتحويل سوق عشوائي إلى مسار حضاري، وهو المؤدي إلى كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية بالمدينة ذاتها.

وزار الوزيران وبصحبتهما الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وقيادات المحافظة الكنيسة وكان في استقبالهم نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، حيث تفقدوا الأماكن الأثرية بالكنيسة واستمعوا إلى شرح لتاريخها وأقيمت احتفالية بهذه المناسبة، وسط تطبيق إجراءات وقائية دقيقة.

يذكر أن العائلة المقدسة زارت المكان الذي توجد به الكنيسة حاليًا ومكثت به لمدة ١٧ يومًا، ويوجد به إناء من الجرانيت (ماجور) عجنت به السيدة العذراء وبئر مياه شربت منه العائلة المقدسة، وهو ينبع ماء حتى اليوم.

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