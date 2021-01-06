كومان يُعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني
الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:05 م
الفجر الرياضي
أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه الذي سيواجه أتلتيك بلباو، مساء اليوم في المباراة المؤجلة بين الفريقين في الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:
حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن.
خط الدفاع: سيرجينيو ديست- رونالد أراوخو- كليموه لينجليه- جوردي ألبا.
خط الوسط: بيدري جونزاليس- سيرجيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج.
خط الهحوم: ليونيل ميسي- أنطوان جريزمان- عثمان ديمبلي.