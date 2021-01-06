كوستا على رادار البريميرليج

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن اقتراب الإسباني دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، بأحد الأندية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي وولفرهامبتون يرغب في الحصول على خدمات مع كوستا مجانًا خلال سوق الإنتقالات الشتوية شهر يناير الجاري.

وأصبح كوستا الآن حرًا، بعد أن فسخ تعاقده مع أتلتيكو مدريد بالتراضي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضافت:"وولفرهامبتون يبحث عن مهاجم جديد، بسبب إصابة راؤول خيمينيز، وغيابه المتوقع عن الملاعب لفترة طويلة، بعد أن أصيب بكسر في الجمجمة".

وأختتمت:" كوستا معجب بشدة بفكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن خاض تجربة سابقة هناك مع تشيلسي، وتوج معه بالبريميرليج لنسختين".

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